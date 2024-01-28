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Zeynep Bastık'ın cesur kıyafetine beğeni yağdı
MAGAZİN 28.01.2024, 18:50
Zeynep Bastık, farklı saç stili, makyajı ve cesur kıyafetiyle çektirdiği fotoğraflarıyla sosyal medyada trend oldu.İSTANBUL (İGFA) - Şarkılarıyla milyonların gönlüne taht kuran, kapalı gişe konserlerde sevenleriyle bir araya gelip unutulmaz geceler yaşatan Zeynep Bastık son pozlarıyla olay yarattı.
Bastık farklı saç stili, makyajı ve cesur kıyafetiyle çektirdiği kareleri sosyal medyada paylaşır paylaşmaz fotoğraflara beğeni yağmaya başladı.
Bastık’ın farklı imajı çok beğenildi.
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