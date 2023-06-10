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Zeynep Bastık 'Eyvah' dedi
MAGAZİN 10.06.2023, 17:45
Şarkılarıyla ve kendine özgü tarzıyla kitleleri peşinden sürükleyen Zeynep Bastık yeni şarkısı “Eyvah”ı müzik severlerle buluşturdu!Şarkılarıyla ve kendine özgü tarzıyla kitleleri peşinden sürüklemeye devam eden Zeynep Bastık sözlerini Goko! yla beraber yazdığı müziği ve düzenlemesi de Goko! Ya ait yeni şarkısı ‘Eyvah’ ile çıktığı an tüm dijital platformlarda adından söz ettiriyor…
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