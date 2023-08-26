Zeynep Bastık 'Bodrum'u salladı

Son teklisi “Eyvah” ile listelerin üst sıralarında yer alan popun prensesi Zeynep Bastık yaz konserlerine devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık dün akşam Muğla'da yer alan Bodrum Antik Tiyatro’da sevenlerinin karşısına çıktı. Büyük ilgi gören konser öncesinde kapıda kuyruk olan hayranları adeta izdiham yarattı…

Türk Pop Müziğinin son dönemdeki ünlü ismi Zeynep Bastık, Bodrum Antik Tiyatro’da verdiği konserde sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı. Saatler önce Antik Tiyatro'ya gelen izleyiciler uzun kuyruklar oluşturdu.

Muhteşem seyirci kalabalığının Zeynep Bastık’ı coşkuyla karşıladığı gecede hayranları şarkıcıya her parçada tek bir ağızdan eşlik etti. Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Zeynep Bastık gördüğü ilgi karşısında sevenlerine teşekkür etti. Zeynep Bastık’ın yaz konserleri hız kesmeden devam edecek.