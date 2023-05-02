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Zeynep Bastık Avrupa Turnesi'nde
MAGAZİN 02.05.2023, 10:32
Avrupa Turnesi'ne başlayan Zeynep Bastık, enerjisiyle unutulmaz Hollanda v eAlmanya'da iki konsere imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa Turnesine çıkan şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden; tarzı, tavrı ve albümleriyle kendinden başarıyla söz ettiren Zeynep Bastık ilk olarak Hollanda ardında da Almanya Munich ‘de hayranlarına konserler verdi.
Dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söyleyen zaman zaman sahnede hayranlarıyla kısa sohbetler eden Zeynep Bastık, enerjisiyle unutulmaz iki konsere imza attı.
Puan Durumu
|Takımlar
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|P
|1. Galatasaray
|30
|70
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|30
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|3. Beşiktaş
|31
|65
|4. A.Demirspor
|30
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|29
|48
|6. Konyaspor
|31
|45
|7. Trabzonspor
|30
|45
|8. Kayserispor
|30
|45
|9. Karagümrük
|30
|41
|10. Alanyaspor
|31
|38
|11. Sivasspor
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|30
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|30
|35
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|30
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|19. Hatayspor
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|33
|72
|2. Rizespor
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|63
|3. Pendikspor
|33
|61
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|59
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|33
|56
|6. Bodrumspor
|33
|55
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|32
|54
|8. Manisa FK
|33
|52
|9. Bandırmaspor
|33
|51
|10. Keçiörengücü
|33
|50
|11. Boluspor
|33
|49
|12. Tuzlaspor
|33
|38
|13. Altay
|34
|34
|14. Altınordu
|33
|34
|15. Erzurumspor
|32
|33
|16. Gençlerbirliği
|33
|31
|17. Adanaspor
|32
|25
|18. Denizlispor
|33
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|33
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|32
|76
|2. Arsenal
|33
|75
|3. Newcastle
|33
|65
|4. M. United
|32
|63
|5. Liverpool
|33
|56
|6. Tottenham
|34
|54
|7. Aston Villa
|34
|54
|8. Brighton
|31
|52
|9. Brentford
|34
|50
|10. Fulham
|33
|45
|11. Crystal Palace
|34
|40
|12. Chelsea
|32
|39
|13. Bournemouth
|34
|39
|14. Wolves
|34
|37
|15. West Ham United
|33
|34
|16. Leicester City
|34
|30
|17. Leeds United
|34
|30
|18. Nottingham Forest
|34
|30
|19. Everton
|34
|29
|20. Southampton
|34
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|32
|79
|2. Real Madrid
|32
|68
|3. Atletico Madrid
|32
|66
|4. Real Sociedad
|32
|58
|5. Villarreal
|32
|53
|6. Real Betis
|32
|49
|7. Athletic Bilbao
|32
|47
|8. Girona
|32
|44
|9. Osasuna
|32
|44
|10. Rayo Vallecano
|32
|43
|11. Sevilla
|32
|41
|12. Mallorca
|32
|41
|13. Celta Vigo
|32
|39
|14. Cadiz
|32
|35
|15. Real Valladolid
|32
|35
|16. Almeria
|32
|33
|17. Valencia
|32
|33
|18. Espanyol
|32
|31
|19. Getafe
|32
|31
|20. Elche
|32
|16
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