Zeynep Bastık Avrupa Turnesi'nde

Avrupa Turnesi'ne başlayan Zeynep Bastık, enerjisiyle unutulmaz Hollanda v eAlmanya'da iki konsere imza attı.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa Turnesine çıkan şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden; tarzı, tavrı ve albümleriyle kendinden başarıyla söz ettiren Zeynep Bastık ilk olarak Hollanda ardında da Almanya Munich ‘de hayranlarına konserler verdi.

Dünden bugüne hit olmuş şarkılarını söyleyen zaman zaman sahnede hayranlarıyla kısa sohbetler eden Zeynep Bastık, enerjisiyle unutulmaz iki konsere imza attı.