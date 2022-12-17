Son dönemde yıldızı parlayan isimlerden Zeynep Bastık talihsiz bir kaza yaşadı.İSTANBUL (İGFA) - Sadece Türkiye'de değil üle dışında da adından söz ettiren Zeynep Bastık'a nazar değdi. Genç şarkıcı, sosyal medya hesabından 2 gün önce merdivenlerden kayıp düşmesi sonucu omurga kemiklerinden iki tanesinin kırıldığını, ameliyatlık bir durum olmadığını duyurdu…

Zeynep Bastık bir süre korse giyeceğini ve istirahat edeceğini söyledi.