Zeynep Bastık, 2022 Dünya Kupası’nda sahne alacak

Zeynep Bastık, Katar 2022 Dünya Kupası açılış töreninde Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda sahne alacak.İSTANBUL (İGFA) - Al Khor Al-Bayt Stadyumu'nda gerçekleşecek Katar 2022 Dünya Kupası açılış töreninde dünya yıldızlarıyla sahne alacak isimler arasında Türkiye’den tek isim Zeynep Bastık oldu.

Zeynep Bastık, 24 Kasım günü Katar 2022 Dünya Kupası açılış töreninde Nicki Minaj, Maluma, Myriam Fares, BTS, Black Eyed Peas, J Balvin, Shakira, Nora Fatehi ve Patrick Nnaemeka Okorie gibi yıldız isimler ile performans sergileyecek.