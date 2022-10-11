Zeynep Avcı’dan Alman Pop Star ile düet!

O Ses Almanya’da koçuydu... Şimdi aynı şarkıda bir araya geldiler!İSTANBUL (İGFA) - O Ses Almanya programında “Yalan” şarkısındaki performansıyla tüm Türkiye’yi ve Avrupa’yı sesine hayran bırakan Zeynep Avcı’nın yarışmadaki koçu Alman şarkıcı ve söz yazarı Johannes Oerding ile beraber seslendirdiği yeni single’ı “Stärker” yayınlandı!

2021 senesinde Almanya’da gerçekleşen O Ses programında “Yalan” performansıyla 4 jürinin 4’ünden de tam puan alan Zeynep Avcı jüri üyeleri arasından koçu olarak Oerding’i seçmişti. İkili beraber çalışarak program boyunca birçok unutulmaz performansa imza attı.

“Zeynep 'O Ses' programında sesiyle ve kişiliğiyle bana ilham verdi. Çok fazla Alman -Türk düeti olduğunu sanmıyorum, yine de kültürlerimizin bir arada var olduğu uzun zamandır bir gerçek.” diyerek Türk sanatçıya duyduğu hayranlığını ifade eden Oerding, “Stärker”da seslendirdiği Türkçe sözlerle bu düeti daha anlamlı kılıyor.