Zeynep Avcı hayranları için planlarını bozdu!

Bir yarışma programında Tan Taşçı’nın “Yalan” şarkısını seslendirerek milyonların beğenisini kazanan ve yıldızı parlayan Zeynep Avcı, hayranlarının yoğun isteği üzerine tüm planlarını bozdu.İSTANBUL (İGFA) - Hem Avrupa’da hem de Türkiye’de birçok yerde konserler veren şarkıcının DM kutusu dolunca gelen mesajlara kayıtsız kalamadı.

Sevenlerinin yoğun ısrarı üzerine çalışmalarına hız veren Avcı, yılbaşında çıkaracağı şarkısının tarihini aylar öncesine çekti.

Tüm ekibini organize eden ve yoğun bir çalışma temposuna giren Zeynep Avcı, yeni şarkısını en kısa sürede sevenleriyle buluşturacak.