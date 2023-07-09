Zafer Algöz: Türkiye çok önemli bir yıldızını kaybetti!

Ünlü oyuncu Zafer Algöz, MFÖ solisti Özkan Uğur’un hayatını kaybetmesinin ardından Herkes Duysun’a konuştu. Ziyadesiyle üzgün olduğunu belirten Algöz, Türkiye’nin çok önemli bir yıldızını kaybettiğini söyledi.Mehmet Can USLU - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - MFÖ solisti Özkan Uğur’un vefat haberinin ardından ziyadesiyle üzüldüklerini ve hatta yıkıldıklarını belirten ünlü oyuncu Zafer Algöz, “Allah rahmet eylesin, ülkemiz çok kıymetli bir sanatçısını kaybetti. Özkan ağabey gibi adam zor bulunur. Müzisyenliğinin dışında bir dolu yetenekleri olan, bulunduğu her yere enerji ve neşe katan muhteşem bir adamdı Özkan ağabey… İnanın ne söyleyeceğimi bilemiyorum…” dedi.

Uğur'un hayatını kaybetmesi sonrasında Herkes Duysun'a konuşan ünlü oyuncu Zafer Algöz, birlikte oynadıkları filmlerin yanı sıra aile dostu da olduklarını ifade etti.

Algöz, “Ailece de görüşüyorduk kendileriyle. Özkan ağabeyin kimseyle kötü bir durumu yoktu. Dünyanın en neşeli, en tatlı adamıydı Özkan ağabey… Herkes çok severdi Özkan ağabeyi. İnanılmaz yetenekleri olan, pozitif bir adamdı Özkan ağabey. Türkiye çok önemli bir yıldızını kaybetti. Allah rahmet eylesin, hepimizin başı sağolsun.” dedi.