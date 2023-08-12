Yusuf Öz'den müzik itirafı

Şarkıcı Yusuf Öz, gücü yettiği ölçüde şarkı yazıp söylemeye devam edeceğini aktardı.İSTANBUL (İGFA) - 1998 yılında Mersin'de doğup büyüyen sanatçı, küçük yaşta müzikle tanışıp söz yazmaya ve şarkı söylemeye başladı. 2018 ' de şan ve aranjörlük eğitimlerini aldıktan sonra kendi müzik stüdyosunu kurarak ağabeyiyle beraber çalışmalarıma başlayan Yusuf Öz 2018 in sonuna doğru ilk olarak 'Koz' adlı şarkısı nı çıkardı. Projelerinin hepsinin söz ve müzikleri kendisine ait olup kliplerinin çoğunda da yönetmenliği üstlenen sanatçı şimdiye kadar sözü ve müziği bana ait 24 şarkı yayınladı. Her şarkısında eksiklerini görerek ve çok çalışarak kendini daha da geliştirmeye odakladı.

Geçtiğimiz Haziran ayında çıkış parçası 'Biz' olan 5 şarkılık solo albümümü hayata kavuşturdu. Şimdilerde sözü müziği ve yönetmenliği şahsına ait olan 'İyi misin' adlı şarkısını müzik severlerle buluşturdu. Hayatını tamamen müziğe adamış bir sanatçı olarak , sürekli üreterek ve çalışarak sevenlerini daha çok şarkılarla buluşturmayı planlanlıyan Yusuf Öz; ''Gücüm yettiği sürece yazmaya ve söylemeye devam edeceğim. Önümüzde ki zamanlar da daha güzel şarkılar dinleyicileri bekliyor olacak" dedi.