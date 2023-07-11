Yunanistan’da kaptan nikâhı ile evlendi!

Leyla şarkısı ile tanınan Çağdaş, Yunanistan'ın dünyaca ünlü aşk adası Santorini'de 3. kez dünya evine girdi.İSTANBUL (İGFA) - Türk sanat müziği sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, “Santorini’de büyük aşk! Çağdaş Leyla’sını buldu…” başlıklı bugünkü yazısında, yakın dostu Türk sanat müziği sanatçısı Çağdaş Suseven’in, Yunanistan'ın dünyaca ünlü aşk adası Santorini'de kaptan nikâhı ile evlendiğini duyurdu.

Meslektaşının fotoğraflarını da paylaşan Akay, “23 sene önce 2000 yılında “Leyla” isimli şarkısı ile ünlenen canım dostum Türk sanat müziği sanatçısı Çağdaş Suseven, Leyla’sını buldu.

Öğrencisi Miraç Sinem Tekin'le Yunanistan'ın dünyaca ünlü aşk adası Santorini'de rüya gibi bir törenle evlenen Çağdaş, Yunanistan’dan beni aradı ve Mecnun gibi bir aşk yaşadığını dile getirdi. Türkiye'nin ilk ve tek Türk Cruises gemisi olan Miray Cruises'da, geminin sahibi Vedat Uğurlu ve Türk halk müziğinin unutulmaz sanatçılarından Necla Akben'in şahitliğinde ve son derece romantik bir törenle, Yunanlı Kaptan Charilaos Petridis'in kıydığı nikâhla mutluluğa adım attı. Kendilerine bir ömür boyu mutluluklar dilerim.” ifadelerini kullandı.