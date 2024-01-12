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Yönetmenliğini üstlendiği 'Filme Gel'di!

MAGAZİN 12.01.2024, 09:20
Yönetmenliğini üstlendiği 'Filme Gel'di!

5 Ocak’ta vizyona giren “Filme Gel” isimli komedi filminin senarist ve yönetmenliğini üstlenen İhsan Taş, vizyonda olan filmini dostlarıyla sinema salonunda izledi.İSTANBUL (İGFA) -Türk sinemasının efsane isimlerinden Halil Ergün ve Hanımağa lakabıyla gönüllere taht kuran güzel oyuncu Nilüfer Kurt, yakın dostları İhsan Taş’ı yalnız bırakmadı. Birlikte filmi izlerken oldukça keyifli anlar yaşadılar.

Film çekmek isteyen üç kafadarın maceralarını anlatan filmin oyuncu kadrosunda Erkan Petekkaya, Levent Ülgen, Fırat Doğruloğlu, Tolga Güleç, Çiçek Dilligil, Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan ve Deniz Hamzaoğlu başta olmak üzere bir çok ünlü isimler yer alıyor.

Film çıkışında konuşan usta oyuncu Halil Ergün “Değerli dostum, kardeşim İhsan Taş’ın “Dedemin Gözyaşları” isimli sinema filminde çalışmıştık daha önce, çok ta güzel bir dram filmi oldu. Filmi izlerken çok duygulanmış, hatta gözyaşlarımı tutamamıştım. Dramı çok iyi işlediğini biliyorum, bugün de komedi filmini izlemeye geldik. Açıkçası filmi çok merak ediyordum. Çünkü bir yıl arayla hem dram hemde komedi çekmek çok büyük başarı. Filmi çok beğendim, gayet başarılı bir film olmuş bence, emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerini kullanırken, güzel oyuncu Nilüfer Kurt’ta filmle ilgili görüşlerini şöyle ifade etti. “Sevgili yönetmen ve senarist dostum İhsan Taş, Filme Gel ile bizim yüzümüzü güldürdü. Filmi izlerken o kadar güldüm ki, İhsan Hocam bu filmle hepimize “gel gel” yapmış” diyerek sözlerini noktaladı.

Filmin yönetmeni İhsan Taş ise “Filmi çekerken tüm ekip olarak çok eğlendik. Bugün de sanatçı ve gazeteci dostlarımızla birlikte filmi keyifle izledik. Bu özel günümde beni yalnız bırakmayan dostlarıma ve siz değerli basın mensuplarına sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız” diye konuştu.

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