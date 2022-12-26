Yonca Poyrazoğlu'nun 'Ruhumdaki Çocuk' 2023'e damga vuracak

Muğla Marmaris’te yaşamını sürdüren ünlü pop müzik sanatçısı Yonca Poyrazoğlu, yeni yıl öncesi ruhunda besleyip büyüttüğü çocuğu Marmaris’te özgürlüğüne kavuşturdu.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Ünlü Orkestra Şefi Duayen Müzisyen Üstün Poyraz’ın kızı ve Türk Sanat Müziği’nin duayen sanatçıları İsmail Şençalar ve Suzan Güven’in torunu olan Yonca Poyrazoğlu, sanki kaderi önceden çizilmişçesine Müzikli Bir Masal ortamında dünyaya gözleri açtı.

Doğar doğmaz müzik eğitimi almaya başlayan ve çocukluk yılları sonrasında Almanya ve Türkiye’de eğitimini tamamlayan Yonca Poyrazoğlu, üniversitede Halkla İlişkiler ve konservatuarda müzik eğitimi aldı.İlk profesyonel müzik deneyimini İstanbul sahnelerinde yaşayan Yonca Poyrazoğlu; 5 yıl önce popüler olan, “O Ses Türkiye” yarışmasında da çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

POYRAZOĞLU’NUN “ RUHUNDAKİ ÇOCUK” MARMARİS’TE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

Son single şarkısı olan “Ruhumdaki Çocuk” u; Marmaris Ressam ve Yazarlar Derneği’nin (MARYAD) Blue Port AVM’deki Geleneksel Yılbaşı Resim ve El sanatları Sergisi açılışında müzikseverlerle buluşturan Sanatçı Yonca Poyrazoğlu; Türkçe İngilizce şarkılardan oluşan verdiği mini konserle de, Marmarisli sanatseverlere erken yılbaşı kutlattı. https://youtu.be/7GeAkYI18rI