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Yonca Evcimik geri sayıma başladı
MAGAZİN 08.09.2022, 14:13
Türk Pop Müziğin efsanesi Yonca Evcimik, prodüktörlüğünü ünlü iletişimci Özgür Aras ve Volkan Çelik‘in yaptığı Noah Music Entertainment etiketiyle yeni şarkısını çıkarmak için gün sayıyor.İSTANBUL (İGFA) - Yonca Evcimik’in yeni şarkısı doğum günü olan 16 Eylül Cuma günü tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşacak.
Yonca Evcimik yeni şarkısının fotoğraf çekimi için önceki gün Lara Sayılgan‘ın objektifine birbirinden çarpıcı pozlar verdi.
Yeni şarkısı için heyecanlı olduğunu dile getiren Yonca Evcimik, önümüzdeki günlerde devam eden yoğun konser maratonu ile tüm sevenleriyle buluşacağının da müjdesini verdi.
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