Yılmaz Morgül: “O kişinin adını ağzıma bile almak istemiyorum"

Bursa’da Mehmet Çevik’le aynı sahneyi paylaşan Yılmaz Morgül, ‘Ateşe Düştüm’ şarkısını okuduğu için kendisini engelleyen Mert Demir’e adeta ateş püskürdü. Yılmaz Morgül, artık Mehmet Çevik gibi güçlü seslere destek vereceğini söyleyerek, Eylül’de Bursalı şarkıcıyla bir düet yapacaklarını duyurdu.

BURSA (İGFA) - Mert Demir’in çok sevilen ‘Ateşe Düştüm’ şarkısını kendine has yorumuyla yeniden seslendirmesiyle gündem olan Yılmaz Morgül, meslektaşı Mehmet Çevik’le birlikte Bursa’da düzenlenen kadınlar matinesinde sahne aldı.

Bursalı kadınları coşturan ikili, sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mert Demir tarafından ‘Ateşe Düştüm’ söylemesi telif hakları nedeniyle engellenen Morgül, “O kişinin adını ağzıma bile almak istemiyorum. Benden telif istiyormuş. Şarkı bana ait değil ki ne telifi? Cover yapılan şarkılardan elde edilen telif zaten her durumda eser sahibine gider. Bana buradan gelen bir para yok ki sana vereyim. Kendisi ban şarkının reklamını yaptığım için teşekkür edip hatta düet yapmayı teklif etmesi gerekirdi” dedi.

ARTIK MEHMET’İN ARKASINDAYIM

Bursalı sanatçı Mehmet Çevik’in gerek sesini gerek yorumunu çok beğendiğini belirten Yılmaz Morgül, meslektaşıyla ortak bir projede buluşacaklarını açıkladı. Birlikte düet yapacaklarını belirten Morgül, “Piyasadaki nülü popçuların yüzde 80’inide ses yok. Tamamen teknolojinin imkanlarını kullanarak şarkı yapıyorlar. Konsere çıktıklarında sie alt playback yapıyorlar. Beni konuşturmasınlar. O yüzden ben de mehmet Çevik gibi gerçekten sesi olan, bu işe gönlünü vermiş, gerçek sanatçılara destek olmaya karar verdim. Sevgili Mehmet’le Eylül ayında bir düet yapacağız” diye konuştu.