Yılmaz Morgül'den Antalya tatilinde tanıştığı çocuğa düğün hediyesi

Tatil yaptığı sırada karşılaştığı 9 yaşındaki Halil Eymen tarafından sünnet düğününe davet edilen sanatçı Yılmaz Morgül, arkadaşlarıyla sünnet düğününe katılarak küçük çocuğa sürpriz yaptı.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Kumluca’da iş insanı Süleyman Ataklı’nın oğlu 9 yaşındaki Halil Eymen Ataklı için yapılan sünnet düğüne sanatçı Yılmaz Morgül, arkadaşları Behnan Suat Zor ve Nazlı Danışman ile katıldı.

Yaklaşık bir ay önce Kumluca’ya bağlı turistik Adrasan Mahallesi’nde tatil yapan sanatçı Yılmaz Morgül, tatilde tesadüfen karşılaştığı ve kendisini yapılacak olan sünnet düğününe davet eden Halil Eymen Ataklı’ya sürpriz yaparak sünnet düğününe sanatçı arkadaşlarıyla birlikte katıldı.

Sünnet düğünü öncesi küçük çocuğa sanatçı arkadaşları Behnan Suat Zor ve Nazlı Danışman ile birlikte sürpriz yapmak isteyen Morgül, Milazel Park’ta gerçekleştirilen sünnet düğünde sevilen şarkıları seslendiren sanatçı Morgül, davetlileri gönüllerince eğlendirdi.

Sünnet düğününden önce Yılmaz Morgül’ün kendisini aradığını ve Halil Eymen’e sürpriz yaparak sünnet düğününe katılmak istediğini ifade eden Ataklı, “Aile olarak en mutlu günümüzde sanatçımızın böyle bir tevazu gösterip sünnet düğünümüze katılması bizi çok gururlandırdı. Oğlumuz çok mutlu oldu, davetlilerimiz gönüllerince eğlendi. Ben hiçbir karşılık beklemeden oğlumuzun davetini kırmayarak sünnet düğünümüze katılan Yılmaz Morgül ve arkadaşları Behnan Suat Zor ile Nazlı Danışman’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.