Yıllara meydan okuyan Hamiyet 'Yalan mı' dedi

1990’lı yıllarda yapmış olduğu şarkılar ile şöhret basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanan ve milyonların sevgilisi haline gelen başarılı sanatçı Hamiyet, "Yalan Mı" şarkısını, Amerika The Sony Orchard ile işbirliği olan VM Müzik Yapım etiketi ile müzikseverlerin beğenisine sundu.İSTANBUL (İGFA) - Geçmiş dönemde birçok müzik yapım şirketinin çalışmak istediği,peşinden koştuğu ve en son Prestij Müzik ile anlaşarak "Yanarım", "Şeytan Tüylü Yarim", "Sabret" gibi hit şarkılarla o döneme damga vuran ve şöhreti yakalayan Hamiyet, "Yalan mı" adlı şarkısıyla geri döndü.

"Artık karşınızda yeni bir Hamiyet göreceksiniz" diyen Hamiyet, "Tarzımı değiştirerek ve zamana ayak uydurarak özellikle Z kuşağının beğeneceği şarkıları imza atacağım. Bana göre 'Yalan mı' böyle bir şarkı. Çünkü müzisyen ve sanatçı kendini sürekli yenilemelidir.İçinde bulunduğumuz zamana uygun şarkılar ile bundan sonra sevenlerim beni yeni tarzımda görecek" diyerek çok başka bir tarzda şarkı yaptığını söyledi.



Şarkının çok farklı bir hikayesi olduğunu anlatan Hamiyet, şarkının aranjörü Mert Ali İçelli'yi ve yapmış olduğu aranjeleri hayranlıkla dinleyip, yıllardır takip ettiğini belirtirken, yıllardır İçelli ile çalışmak istediğini, bu sayede şarkının söz ve müziğini de ünlü aranjörden alarak direk stüdyo kayıtlarına başladığını belirtti.



Bu arada şarkının klibi ile de tüm müzikseverlerinde dikkatini çekmeyi başaran Hamiyet, kısa sürede ciddi izlenmelere ulaşan klipte, adeta yıllara meydan okuyan güzelliği ile de görsel bir şov sundu.

https://youtu.be/W-CI5BzBDMM

Şarkının söz ve müziği, aynı zamanda şarkının aranjörü olan ünlü aranjör Mert Ali İçelli'ye ait olan 'Yalan mı' klibinin yönetmen koltuğunda ise bugüne kadar çektiği birçok klip ile başarıyı yakalayan ünlü yönetmen Alpcan Yolyapan oturdu.