Yılın ilk başarısı Türk modelin adıyla başladı

Kurucusu & başkanı Ali Durgut organizasyonu olan Model of Turkey Yarışmasında derece alan kadın modellerden İdil Berivan Karakuş, Gürcistan ‘da 25.cisi yapılan Queen Of The Year güzellik yarışmasında Türkiye’ye büyük ödülü kazandırdı.İSTANBUL (İGFA) - 37 ülkeden katılımcıların yer aldığı finalde Türkiye güzeli İdil Berivan Karakuş Birinci olurken Azerbaycan güzeli Narmin İsali ikinci, Gürcistan, Kolombiya, Romanya ve Singapur güzelleri dereceye giren diğer ülkeler oldu.

Dünyanın yükselen yıldızları ( World Rising Stars ) ödülleri çerçevesinde yapılan yarışmada İdil karakuş bir hafta boyunca moda defilelerinde yer aldı ve ünlü modacıların tasarımlarına can verdi.

Top Model Of Turkey ve Universe başkanı olan Ali Durgut’un bu camiada Türk gençlerine çok destek olduğunu söyleyen “İdil Karakuş” doğru kişilerle çalışıldığında hedeflerin ve engellerin daha kolay olduğunu bir kez daha gördüm” diyerek; Bundan sonra kariyerimde daha güçlü ve özel olacağım. Yarışma komitesince dünyadaki bir çok defileye davet edileceğim ve Türkiye’yi temsil edeceğim dedi.

Bir çok modelini yurt dışındaki moda gösterileri ve Uluslararası yarışmalara taşıyan Top Model Of Turkey 2024 finalinin 05 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacağı açıklandı