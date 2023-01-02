Yılın 'en'lerinde İrem Derici ilk sırada

Optimar Araştırma şirketi tarafından yapıla araştırma sonuçlarına göre 2022 yılının en iyileri belirlendi.İSTANBUL (İGFA) - Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı İrem Derici seçilirken Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı Tarkan seçildi.

Araştırmada Yılın En İyi Influencer’ı Danla Bilic ve Aykut Elmas oldu.

Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı yüzde 13,2 ile İrem Derici birinci olurken, Hadise yüzde 11,5 ile ikinci oldu. Melek Mosso üçüncü sırada, Zeynep Bastık dördüncü sırada, Melike Şahin ise beşinci sırada yer aldı.