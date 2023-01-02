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Yılın 'en'lerinde İrem Derici ilk sırada
MAGAZİN 02.01.2023, 10:37
Optimar Araştırma şirketi tarafından yapıla araştırma sonuçlarına göre 2022 yılının en iyileri belirlendi.İSTANBUL (İGFA) - Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı İrem Derici seçilirken Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı Tarkan seçildi.
Araştırmada Yılın En İyi Influencer’ı Danla Bilic ve Aykut Elmas oldu.
Yılın En İyi Kadın Şarkıcısı yüzde 13,2 ile İrem Derici birinci olurken, Hadise yüzde 11,5 ile ikinci oldu. Melek Mosso üçüncü sırada, Zeynep Bastık dördüncü sırada, Melike Şahin ise beşinci sırada yer aldı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|15
|33
|2. Fenerbahçe
|15
|32
|3. Başakşehir
|15
|30
|4. Adana Demirspor
|15
|27
|5. Beşiktaş
|15
|26
|6. Trabzonspor
|15
|26
|7. Konyaspor
|15
|25
|8. Kayserispor
|15
|23
|9. Alanyaspor
|16
|21
|10. Giresunspor
|15
|19
|11. Gaziantep FK
|15
|17
|12. Karagümrük
|15
|16
|13. Ankaragücü
|15
|16
|14. Antalyaspor
|14
|16
|15. Kasımpaşa
|15
|15
|16. Hatayspor
|15
|15
|17. Sivasspor
|16
|14
|18. İstanbulspor
|15
|11
|19. Ümraniye
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
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|18
|31
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|18
|30
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|18
|30
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|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|16
|43
|2. M.City
|16
|36
|3. Newcastle
|17
|34
|4. M. United
|16
|32
|5. Tottenham
|17
|30
|6. Liverpool
|16
|28
|7. Fulham
|17
|25
|8. Chelsea
|16
|25
|9. Brighton
|16
|24
|10. Brentford
|17
|23
|11. Crystal Palace
|16
|22
|12. Aston Villa
|17
|21
|13. Leicester City
|17
|17
|14. Leeds United
|16
|16
|15. Bournemouth
|17
|16
|16. Everton
|17
|15
|17. West Ham United
|17
|14
|18. Nottingham Forest
|17
|14
|19. Wolves
|17
|13
|20. Southampton
|17
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|15
|38
|3. Real Sociedad
|15
|29
|4. Atletico Madrid
|15
|27
|5. Athletic Bilbao
|15
|25
|6. Real Betis
|15
|25
|7. Villarreal
|15
|24
|8. Rayo Vallecano
|15
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Valencia
|15
|19
|11. Mallorca
|15
|19
|12. Girona
|15
|17
|13. Almeria
|15
|17
|14. Getafe
|15
|17
|15. Real Valladolid
|15
|17
|16. Espanyol
|15
|13
|17. Celta Vigo
|15
|13
|18. Sevilla
|15
|12
|19. Cadiz
|15
|12
|20. Elche
|15
|4
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