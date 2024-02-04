Yıldız Tilbe’den yeni şarkı müjdesi

‘Kalbimden Çıkmıyorsun’ şarkısıyla Youtube Trendler listesinde üst sıralardan inmeyen Yıldız Tilbe dün akşam Jolly Joker Vadistanbul sahnesindeydi. Tilbe yeni şarkısı için stüdyoya girdiğinin müjdesini de verdi…İSTANBUL (İGFA) - ‘Kalbimden Çıkmıyorsun’ ile YouTube’da 3 milyona yaklaşan geçen izlenmesiyle Trendler listesindeki başarısını devam ettiren Yıldız Tilbe dün akşam İstanbul Jolly Joker Vadi‘de sevenleriyle buluştu. Günler öncesinden rezervasyonları dolan gecede Yıldız Tilbe ‘Kalbimden Çıkmıyorsun’u hayranlarıyla beraber söyledi.

Daima kendine özgü tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yıldız Tilbe yazdığı onlarca hitten birçoğunu seslendirerek unutulmaz bir geceye imza attı. Stüdyoya girdiğini söyleyen Yıldız Tilbe seyircisine yeni bit hit şarkının daha müjdesini verdi.

Yıldız Tilbe 10 Şubat’ta Bursa Jolly Joker’de, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde İstanbul Jolly Joker Vadi’de, 23 Şubat’ta İstanbul Ülker Arena’da sevenleriyle buluşuyor.