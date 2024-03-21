Yıldız Tilbe'yi stadyumda izlemek 450 TL
Yıldız Tilbe'nin 9 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda vereceği konserin biletleri 18 Mart'ta satışa çıkmıştı On binlerce kişiyi buluşturacak konser uygun bilet fiyatlarıyla dikkat çekmek Biletler 450 TL'den satışa sunuldu
Yıldız Tilbe'nin 9 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda vereceği konserin biletleri 18 Mart'ta satışa çıkmıştı. On binlerce kişiyi buluşturacak konser uygun bilet fiyatlarıyla dikkat çekmek. Biletler 450 TL'den satışa sunuldu.İSTANBUL (İGFA) -Bu yaz İstanbul birçok sanatçının stadyum konserlerine şahit olacak. Yıldız Tilbe’nin ŞEK Organizasyon tarafından düzenlenen 9 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu konseri ise aralarında en heyecanla bekleneni.
Uygun fiyatlarıyla dikkat çeken konserde Tilbe’yi izlemenin bedeli sadece 450 TL.
Farklı oturma kategorilerine göre fiyatlar değişirken en üst kategorideki protokol biletleri ise 6 bin TL’den satışa çıktı.
Hazırlıkları son hızla süren konserin biletleri 20 Mart’ta satışa çıkar çıkmaz hızla tükenmeye başladı.
Yaşanan yoğunluk nedeniyle bilet satış platformlarına zaman zaman ulaşım zorlaşırken, sosyal medyada da çok konuşulan konsere hem Türkiye’nin tüm şehirlerinden hem de Avrupa ülkelerinden birçok Yıldız Tilbe hayranı akın etmesi bekleniyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|30
|81
|2. Fenerbahçe
|30
|79
|3. Trabzonspor
|30
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|30
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Rizespor
|30
|42
|8. Antalyaspor
|30
|41
|9. A.Demirspor
|30
|39
|10. Alanyaspor
|30
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|30
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Ankaragücü
|30
|33
|15. Hatayspor
|30
|33
|16. Konyaspor
|30
|33
|17. Gaziantep FK
|30
|31
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Sakaryaspor
|27
|47
|4. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|5. Kocaelispor
|27
|45
|6. Bodrumspor
|27
|44
|7. Boluspor
|27
|43
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|27
|37
|11. Ümraniye
|27
|33
|12. Keçiörengücü
|27
|32
|13. Manisa FK
|27
|31
|14. Şanlıurfaspor
|27
|27
|15. Tuzlaspor
|27
|27
|16. Adanaspor
|27
|27
|17. Altay
|27
|15
|18. Giresunspor
|27
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|29
|56
|5. Tottenham
|28
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|29
|44
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|29
|38
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|29
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Luton Town
|29
|22
|18. Nottingham Forest
|29
|21
|19. Burnley
|29
|17
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Barcelona
|29
|64
|3. Girona
|29
|62
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|29
|55
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|29
|42
|8. Valencia
|28
|40
|9. Villarreal
|29
|38
|10. Getafe
|29
|38
|11. Las Palmas
|29
|37
|12. Osasuna
|29
|36
|13. Deportivo Alaves
|29
|32
|14. Mallorca
|29
|30
|15. Rayo Vallecano
|29
|29
|16. Sevilla
|29
|28
|17. Celta Vigo
|29
|27
|18. Cadiz
|29
|22
|19. Granada
|28
|14
|20. Almeria
|29
|13