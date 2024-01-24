Yıldız Tilbe'den ‘Janis Joplin’ imajı

Yıldız Tilbe dün akşam Cahide Palazzo’da verdiği konsere ‘Janis Joplin’ imajıyla damga vurdu. Tilbe, kıvırcık kirli sarı saçlarıyla ve danslarıyla 60’ların ünlü yıldızına adeta selam çaktı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin yaşayan en önemli kadın şarkı yazarlarından Yıldız Tilbe kariyerinin 30’uncu yılını art arda verdiği konserlerle kutlamaya devam ediyor. Tilbe, dün akşam İstanbul’un en ışıltılı müzikholü Cahide Palazzo’da sevenleriyle buluştu. Bu renkli gecenin rezervasyonları günler öncesinden kapanmıştı ve mekân tıklım tıklımdı.

Pınar Kerimoğlu imzalı kıyafeti ve enerjisi ile tüm konukları kendine hayran bırakan Yıldız Tilbe kirli sarı kıvırcık saçlarıyla 60’ların Amerikalı ünlü yıldızı Janis Joplin’e benzetildi. Joplin’in kendine has şovlarını aratmayan Yıldız Tilbe her zamanki gibi sahneye hem şarkıları hem de çılgın danslarıyla damgasını vurdu. Dünden bugüne hit olmuş parçalarına seyirci hep bir ağızdan eşlik etti.

Ünlü konuklar da Yıldız Tilbe’yi izleme gelmişti. Berkay, Eypio ve maNga Grubunun bateristi Özgür Can Öney konseri en önden takip etti.