Son Dakika

Yıldız Tilbe'den 30'uncu yıl konseri

MAGAZİN 24.02.2024, 09:37
Yıldız Tilbe'den 30'uncu yıl konseri

Yıldız Tilbe kariyerinin 30’uncu yılını Ülker Sports Arena’da 10 bin kişiye verdiği dev konserle kutladı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde konuklar hayatları boyunca unutamayacakları bir gece yaşadı…İSTANBUL (İGFA) - Yıldız Tilbe uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü dev konseri dün akşam Ataşehir’deki Ülker Sports Arena’da verdi. İstanbul’un en büyük kapalı etkinlik salonlarından olan 10 bin seyirci kapasiteli mekânda gerçekleşen konserin tüm biletleri günler öncesinden satılmış ve karaborsaya düşmüştü! Kerki Solfej’in organizasyonuyla ve Kral Pop sponsorluğunda düzenlenen konser uzun süre unutulmayacak bir geceye dönüştü.

Satılan 10 bin biletle aşılması güç bir rekora imza atan Yıldız Tilbe’nin hayranları dün erken saatlerden itibaren Ülker Sports Arena’nın önünde sıra olmaya başladı. Uzun kuyruklarda bekleyen on bin Yıldız Tilbe fanı kusursuz bir organizasyonla izdihama neden olmadan içeri alındı. Konserin başlamasına dakikalar kala dev arena “Yıldız” tezahüratlarıyla inledi.

Yıldız Tilbe ‘Dizine Dursun’ şarkısıyla sahneye çıktığında tekrar bir alkış tufanı koptu ve seyircinin coşkusu gecenin sonuna kadar hiç dinmedi. Sevenleri Yıldız Tilbe’nin her şarkısına eşlik etti. Uzun süredir konserden konsere koşan Yıldız Tilbe bu özel gece için repertuvarını yenileyerek özlenen şarkılarını seslendirdi. Zaman zaman mikrofonu seyirciye uzatarak onlara vokal yaptırdı.

Gördüğü sevgi ve ilgi karşısında duygulanan Yıldız Tilbe seyircisine teşekkür ederek “Sizleri çok seviyorum” dedi. Yıldız Tilbe sevenleriyle sahnelerde buluşmaya devam edecek.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 69
2. Fenerbahçe 26 67
3. Trabzonspor 26 43
4. Beşiktaş 26 43
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 27 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 26 33
10. Samsunspor 27 33
11. A.Demirspor 26 32
12. Ankaragücü 27 32
13. Kayserispor 27 32
14. Hatayspor 26 29
15. Alanyaspor 26 29
16. Karagümrük 26 28
17. Gaziantep FK 26 28
18. Pendikspor 26 26
19. Konyaspor 26 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 23 55
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 23 42
5. Sakaryaspor 23 40
6. Bandırmaspor 24 37
7. Boluspor 23 36
8. Ahlatçı Çorum FK 23 35
9. Gençlerbirliği 23 33
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Ümraniye 24 28
13. Manisa FK 23 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 24 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 25 56
3. Arsenal 25 55
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 25 44
7. Brighton 25 38
8. Newcastle 25 37
9. West Ham United 25 36
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 25 25
15. Crystal Palace 25 25
16. Nottingham Forest 25 24
17. Everton 25 20
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 25 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 25 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 25 49
6. Real Sociedad 26 40
7. Real Betis 25 39
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Villarreal 26 29
13. Deportivo Alaves 25 28
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 25 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 25 14
20. Almeria 25 8