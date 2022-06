Yıldırım’da Yarenler türküleri yüreklere dokundu

Kaplıkaya Cazibe Merkezi'nde düzenlenen ve 6 gün boyunca devam eden Geleneksel El Emekleri Festivali’nde birbirinden güzel etkinlikler ve konserler düzenlendi. Festival kapsamında sahne alan Yıldırım Yarenler Bağlama Grubu ‘7’den 70’e Anadolu Türküleri’ konseri ile vatandaşların büyük beğenisini toplarken, Master Grup ve çocuk korosu da kendine hayran bıraktı.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi bünyesinde düzenlenen bağlama kursunda yaklaşık 9 aydır eğitim verdiklerini belirten Sezer, “Her olay aşk ile başlar. Doğum aşk ile ölüm aşk ile… Biz ise bir hevesle başladığımız kursumuza müzik aşkı ile devam ettik. Tutku ile bağlandık bağlamalarımıza ve dost eli ile vurduk tellerimize. Bu kurs ile bir aile olduk” dedi.

Yıldırım Belediyesi Yarenler Bağlama Grubu kursiyerleri de, “Değerli hocamız Engin Sezer’in önderliğinde bağlamanın nasıl tutulacağını bilmeyen otuz yürek 9 ay gibi kısa bir sürede koro oldu. En küçüğümüzden en büyüğümüze, 9 yaşından 60 yaşına kar yağmur, soğuk sıcak demeden bitmeyen ve sürekli artan bir heves ile çığ gibi büyüdük. Konserimizle de emeklerimizin meyvelerini topladık. Sadece türkü mü biliyorlar diyenlere cevaben Fatma-Oğuz Bayram çiftinin düetinden Türk Sanat Müziği’nin eşsiz tınısı ile aşklarının ölümsüzlüğüne şahit olduk. Kursumuzda kuşak çatışması olmadan nasıl beraber vakit geçirildiğini gördük. Sadece kurs zamanında değil her an ve her zaman organize olabileceğimizi gördük Eminemizde. Gece 23.00’da bağlamasının akordu bozulan arkadaşlarımıza yardım eden bir hoca gördük. Tek olarak kursa başlayan, kurs süreci içerisinde çift olan ve konserde yaptıkları düette artık onlar tek yürek dediğimiz Seher ve Alperen gördük. Kursumuza aşkla başladık ve dinmeyen bir arzu ile yolumuza devam edeceğiz” dediler.

Bu imkanı kendilerine sağladığı için Yıldırım Belediyesi’ne teşekkür eden kursiyerler, sözlerine söyle devam etti: “Belediyemiz hız kesmeden birbirinden değerli hocaları ile ücretsiz kurslar vererek geçmişi geleceğe taşıyan türkülerimizi 7’den 70’e sevdiren, işini öncelikle seven ve öğretmeyi kendine şiar eylemiş öğretmenleriyle her zaman yanımızda yer aldı. Bu festivallerin hız kesmeden devamını temenni ediyoruz. Kültürümüze destek olan tüm belediye kadrosuna teşekkürler.”