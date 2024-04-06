Yeşil Kasaba, Makeup Eylül Erkan ile yollarını birleştirdi!
Her yaptığı projeleri çok konuşulan Yeşil Kasaba Yapım Müzik Prodüksiyon'un Makeup Artisti olarak yollarını birleştirdiklerini aynı zamanda şirketin kurucularından olan sanatçı Mor Narpın modelliğinde Yeşil Adam ile birlikte güzel bir paylaşımla duyurdular
Her yaptığı projeleri çok konuşulan Yeşil Kasaba Yapım Müzik Prodüksiyon'un Makeup Artisti olarak yollarını birleştirdiklerini aynı zamanda şirketin kurucularından olan sanatçı Mor Narpın modelliğinde Yeşil Adam ile birlikte güzel bir paylaşımla duyurdular.İSTANBUL (İGFA)- Sesiyle büyüleyen Mor Narpın'a Makeup Eylül Erkan starlara yakışan bir makyaj çalışması yaptı. Bu makyaj çalışmasını Mor Narpın sosyal medyasından paylaştı .Tüm takipçilerini kendisine adeta hayran bıraktı.
Sektöründe öncü, işinde uzman olan Makeup Eylül Erkan, Yeşil Kasaba ile yeni projelerde bir arada olmaktan heyecan ve onur duyduğunu dile getirdi.
Eğlenceli ve keyifli bir çekiminin yansımalarını da back stage videolarla instagram hesaplarından paylaştılar.
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