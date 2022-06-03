Yepyeni bir Caroline

Caroline Yılmaz, sözü müziği kendisine ait olan 6 şarkılık albümünün ilk klibini, İster Gel İster Gelme isimli şarkısına çekti.İSTANBUL (İGFA) - Caroline, R&B ritimli yeni pop şarkısının yanısıra, dans performansı ve yeni imajı ile de hem şaşırttı, hem büyük beğeni topladı.

Şarkının sözü ve müziği Caroline Yılmaz, aranjesi Suat Aydoğan imzası taşıyor. 65 kişinin yer aldığı klibin yönetmenliğini Ecem Gündoğdu, görüntü yönetmenliğini Veli Kuzlu üstlenirken, Caroline'e yabancı dansçılar eşlik etti.

Albümün prodüktörlüğünü kendi üstlenen sanatçı, yapımı da kendi prodüksiyon şirketi olan GMG etiketi ile yayınlayacak. Albüm ve klip, bu ay içerisinde dinleyiciyle buluşacak.

Caroline, yeni albümü ile ilgili, "Gidenler için kimse üzülmesin. Şarkıda da söylediğim gibi, bu saatten sonra ister gelsinler, ister gelmesinler" yorumunda bulundu.