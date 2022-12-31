Yeni yıl hediyesi ‘yürüyen ev’ aldı

Şarkıcı Aslı Hünel, ‘yürüyen ev’ diye nitelendirdiği aracı kendisine yeni yıl hediyesi olarak aldı.İSTANBUL (İGFA) - Aslı Hünel, kendisine yeni yıl hediyesi olarak bir araç aldı. Hünel, içi AYB özel dizaynda yaptırılan ve sınırlı sayıda üretilen aracına kavuştu.

Televizyon programı çekimleri nedeniyle zamanının çoğunun yollarda geçtiğine dikkati çeken Aslı Hünel ¨Çok çalışıyorum ve kendimi ödüllendirmek istedim. Program çekimlerini yapmak için il il geziyoruz. Hayatım yollarda geçiyor resmen, ben de kendime 'yürüyen bir ev' yaptırdım¨ dedi.

Hünel, içerisinde iki televizyon, buzdolabı, kahve makinesi, uydu anteni, Apple TV’nin bulunduğu ve elbise askılığından özel takı bölümüne kadar her şeyin özel olarak tasarlandığı aracın fiyatını ise açıklamak istemedi.