Yeni yetenek Nil, sette büyüledi

Yılın komedisi olarak iddiasını ortaya koyan ve seri film olarak yola çıkan Başkan filminin dev oyuncu kadrosunun yanı sıra Büşra Pekin ve Necip Memili’nin kızları Cansu’yu oynayan Nil Eray sette oyunculuğu ile tüm ekipten tam not aldı.İSTANBUL (İGFA) - Komedi filmi Başkan’ın en dramatik sahnelerinde büyük bir iş sırtlanan Nil Eray, çekimler biter bitmez tüm ekipten büyük alkış aldı.

Zorlu sahnedeki rol arkadaşı Diren Polatoğulları tarafından kutlanan Nil, ünlü oyuncudan ‘Sen bu performansınla hepimizi büyüledin. Seni tebrik ediyorum. Yaşın küçük ama çok büyük bir oyunculuk sergilerdin. Ve böyle de devam edeceksin, sana inancımız tam. Bu filmden sonra yıldız olacaksın’ dedi. Büşra Pekin ise oyunculuk performansından dolayı, öperek ve sarılarak kutladı.

Diren Polatoğulları, Necip Memili, Büşra Pekin, Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel, Bülent Çolak, Sinan Demirel ve Salih Kalyon’un başrollerini paylaştığı filmde ayrıca Muttalip Müjdeci ,Sadık Gürbüz, Gürberk Polat, Sercan Batık, Gözde Kaya, Nil Eray, Ataberk Tufan, Pamir Kurt, İbrahim Yıldırım, Fatih Yücebağ, Cavit Özer, Sevcan Aldatmaz ve Yunus Emre Orhan ‘ın rol aldığı filmde yerel seçimlerde belediye başkanlığı için mücadele eden iki karakterin maceraları komedi dozu yüksek bir lisanla anlatılıyor.

İlk oyunculuk deneyimi olan ve bu alanda eğitim alması için ailesi tarafından da yönlendirilen Nil Eray, Cansu karakteri ile, üç kardeşin arasında en pratik zekaya sahip olan ve anne-babası tarafından bu özelliği bilinen, zaman zaman da bu zekasını kardeşlerini manüple etmeye kullanan bir çocuk.

Ulaş Bahadır’ın yazıp yönettiği Başkan filmi A Time Medya / Hale Algan ve Lale Algan’ın yapımcılığı ile 5 Ocak 2024’ten itibaren sinemalardaki yerini alacak.