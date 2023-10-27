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Yeni nesil moda büyüledi

MAGAZİN 27.10.2023, 07:31
Yeni nesil moda büyüledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında genç tasarımcıları desteklemek amacıyla düzenlediği Yeni Jenerasyon Moda Haftası’nda genç tasarımcıların 100. Yıl Özel Koleksiyonu defile ile sergilendi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında Amsterdam merkezli moda etkinlik şirketi AFWEU işbirliğiyle Yeni Jenerasyon Moda Haftası etkinliği düzenliyor. Antalya’nın genç tasarımcılarını desteklemek ve gençlerin sanatın her alanında güçlü olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik, moda dünyasının genç ve yetenekli tasarımcılarına ev sahipliği yapıyor.

Karaalioğlu Parkı Atatürk Basketbol Sahası’nda gerçekleştirilen Yeni Jenerasyon Moda Haftası kapsamında 100. Yıl Özel Koleksiyonu defilesi Antalyalılarla buluştu. Farklı ülkelerden gelen genç tasarımcılar 30 model ile defile gerçekleştirdi. Genç tasarımcıların 100. Yıl özel tasarımları büyük beğeni topladı.

GENÇ STİLİSTLERİ DESTEKLİYORUZ

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Nurettin Tonguç, Büyükşehir Belediyesi’nin genç stilistleri desteklediğini belirterek “Hayallerini gerçekleştirmek için her zaman yanınızdayız” dedi.

AFWEU moda etkinlik şirketi CEO’su Aydın Açık da etkinliğin Antalya’nın bir markası olacağını ifade ederek, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

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