Yenenler çiftine yoğun ilgi

'Çift Terapisi' adlı gösterileri yoğun ilgi gören Berfu ve Eser Yenenler'i izleyenler arasında Gülben Ergen de yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Berfu ve Eser Yenenler çiftinin beraber sahneye koydukları 'Çift Terapisi' adlı gösterilerine yoğun ilgi görüyor.

Önceki akşam İstanbul BKM Tiyatro da gerçekleşen gösteride geleneği yine bozmayarak günler öncesinden tüm biletleri tükendi.

Berfu ve Eser'in gösterisini izleyenler arasında Gülben Ergen'de vardı.

Sosyal medya hesabından oyuna, Berfu ve Eser Yenenler çiftine övgüler yağdıran Gülben Ergen, 'Uzun zaman sonra çok eğlenceli, gerçek yaşanmış bir hikayeyi izledim. Berfu sahneye çok yakışmış, Eser’i de izlemeyi özlemişiz. En eğlenceli çift bence.” diye beraber çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

Berfu-Eser Yenenler çiftinin 'Çift Terapisi' adlı oyunları için çıkacakları Türkiye turnesinde Ocak ve Şubat aylarına ilişkin tarihleri ise şöyle:

19 Ocak Perşembe günü Ankara MEB Şura Salonu'nda ve 23 Ocak Pazartesi günü ise İzmir Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda,

8 Şubat Çarşamba günü Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi, 14 Şubat Salı günü İstanbul Maximum Uniq Box, 16 Şubat Perşembe günü İstanbul Moi Sahne, 23 Şubat Perşembe İstanbul günü Duru Tiyatro, 28 Şubat Salı günü İstanbul Maximum Uniq Box ‘da sahne alacak.