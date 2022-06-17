Yemekteyiz'de Zuhal Topal krizi çıktı

Zuhal Topal yarışmanın kurallarını bir kez daha hatırlatarak, puanlama için tadına bakması gerektiğini söyleyince olanlar işte o anda oldu.

Yarışmacıya "sabrımı zorlama!" diyen Zuhal Topal, Esma Hanım'ın diskalifiye edildiğini söyledi.

"Zuhal Topal'la Yemekteyiz" programı yayınlanan bölümünde Zuhal Topal ve yarışmacı Esma Hanım arasında gergin anlar yaşandı.

Esma Hanım, İsmet Bey'in yaptığı salatada soğan olduğu için yemek istemedi. Zuhal Topal puanlama yapabilmesi için yemekten tatması gerektiğini söyleyince büyük tartışma çıktı.

Zuhal Topal sinirlerine hakim olamayarak, "Yemek zorundasın, bu masaya gelen her şeyden tatmak zorundasın" deyince programda işte o anda gergin anlar yaşandı.

Sinirlerin gerildiği anlarda Esma'nın masadan kalkıp gitmesi her şeyin sonu oldu.

Esma Hanımın haftanın ilk gününden beri sergilediği tavır Zuhal Topal'ı kızdırdı. Esma Hanım'ın son davranışı bardağı taşıran son damla.

Esma Hanım, İsmet' Bey'in yaptığı salatada soğan olduğu için yemek istemedi. Bunun üstüne sinirlenen Zuhal Topal, ''Yemek zorundasın'' Esma Hanım da 'Bir kaşık aldım, tamam mıdır?''

Zuhal Topal da karşılık vererek, ''Benim sınırlarımı zorlama'' diye sert tepki gösterdi. Esma Hanım ileri giderek masayı terk etti.

Programın sonunda açıklama yapan Zuhal Topal, ''Bizim başımıza ilk defa gelen bir şey bu. Kendisi şu dakikadan itibaren programda olmayacak. Onun bugüne kadar sizlere vermiş olduğu puanlar silinecek.

Diğer yarışmacıların verdiği puanlar üzerinden bir hesaplama yapılıp, o puanlar ve benim puanlarım toplamında birinci belirlenecek.

Böyle bir olayın ilk defa yaşandığını belirten Zuhal Topal, sinirlerine hakim olamadı.