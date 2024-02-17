Yelda Başaran yüksekten uçtu

Ünlü uzman psikolog ve yazar Yelda Başaran, mesleki kariyerinde hızla yükselirken güzelliğinin de semeresini görüyor.İSTANBUL (İGFA) - Ünlü modacı Oktay Seven kreasyonu için kamera karşısına geçen ve modellik yapan Yelda Başaran. Çekimler sırasında birde kaza atlattı.

Özel bir vinç ile 7 metre yükseğe çıkarılan Yelda Başaran, zorlu hava şartlarında gerçekleşen çekim sırasında düşme tehlikesi geçirdi. Vinçle hemen aşağıya indirilen Yelda Başaran bir süre yaşadığı kaza tehlikesinin etkisiyle kendine gelmek için dinlendikten sonra yine zorlu hava koşullarında vinçle 7 metre yüksekliğe çıkarak çekimleri tamamladı.

Güzel uzman psikolog ve yazar Yelda Başaran’ ’Ben özel hayatımda da çok hırslı ve başladığı işleri mutlaka sonuçlandırma odaklı birisiyim. Bir işi kafaya taktıysam o iş en iyi şekilde hal olmalı! Bu yaptığım iş uzmanlık alanım olmasa bile başarıya nasıl ulaşılacağını biliyorum. Kıramadığım dostum birlikte özel tasarımlarda yaptığımız Ünlü modacı Oktay Seven’ in bu başarılı işini de bir kaza yüzünden yarıda bırakamazdım sonucu güzel oldu’’ dedi. Psikolog kimliğiyle birçok ünlünün danışmanlığını da üstlenen Yelda Başaran, zor anlarda psikolog kimliğimle bu çekimler sırasında olduğu gibi kendime de terapi yapıyorum vurgusunu yaptı.