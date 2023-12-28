Yelda Başaran'a Noel Baba'dan sürpriz

İyi yaşam sanatı adlı Köşe yazıları ile dikkatleri üzerine çeken Uzman Psikolog ve Yazar Yelda başaran, köşe yazılarının özel yılbaşı çekimleri için Radisson Blu Hotel, İstanbul Ottomare otel de kamera karşısına geçti.İSTANBUL (İGFA) - İyi yaşam bir sanattır bizlerde iyi yaşam sanatçıları olmalıyız ifadesinde bulundu.

2024 yılı herkese sağlıklı ve şifa dolu bir yıl olmasını istediği için okuyucularına gönderilmek üzere elleriyle sağlıklı ve kaliteli yaşam hediye paketleri hazırlayan Yelda Başaran, beklemediği bir sürpriz ile karşılaştı.

Çekim ekibi arasında anlaşarak Yelda Başaran’a çekim anında Noel babayı canlandıran model ile bir yılbaşı için sürpriz hediye kutusu taktim ettiler. Noel babanın hediye kutusundan ne çıktığını söylemeyen Yelda Başaran “Tılsımı bozulmasını istemediğim için ne olduğunu söylemiyorum ama bu Noel Baba, benim resmen içimi okumuş kutunun içinde bu yıl en çok sahip olmak istediğim şey var, benim için çok özel bir an oldu. Ben artık Noel baba ve sürprizlerine inanıyorum bir şeyi çok isterseniz oluyor” dedi.