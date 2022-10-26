Yelda Başaran'a çiçekli sürpriz

Televizyon yayıncılığından yazarlığa geçiş yapan Uzman Psikolog, Psikoterapist ve Yeme Bozuklukları Danışmanı Yelda Başaran, yeni kitabında oturarak zayıflamanın sırrını anlattı. Başaran, ilk kitabının ilk imza gününü ise Gaziantep'te gerçekleştirdi.GAZİANTEP (İGFA) - Artemis Yayıncılık tarafından "Oturduğunuz Yerden Zayıflamak İster Misiniz" isimli ilk kitabı yayınlanan Uzman Psikolog, Psikoterapist ve Yeme Bozuklukları Danışmanı Yelda Başaran, D&R Gaziantep SANKO Park Alışveriş Merkezi'nde imza gününde okurlarıyla buluştu. Sağlıklı bir şekilde, hiç zorlanmadan garantili zayıflamanın ve zayıfladıktan sonra zayıf kalmanın sırrını kitabında anlatan Başaran, televizyon kanallarında ve kitaplarda doğru bilinen yanlışlıkları açıkladı.

Bir izleyicinin isteği üzerine Televizyon programını bırakarak kitap yazmaya karar veren Uzman Psikolog, Psikoterapist ve Yeme Bozuklukları Danışmanı Yelda Başaran, "Kitabımızın hikayesi bir televizyon programıyla başlıyor. Uzman psikoterapist kimliğimle Televizyon programımı bırakarak kitap yazmaya karar verdim.

Kitap Türkiye'de değil dünya tarihinde garantili bir kitaptır. Diyetisyen değilim, hayattaki her şeyin alt yapısında psikolojinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istediğim için bu kitabı yazmak istedim. Yani bizim kitabımız normal standart şunu yeme, bunu içme diye bir kitap değil. Çünkü böyle yaptığımız zaman gerçekten insan bir kortizon hormonu salgılıyor. İlgiden alakadan memnunum, ikinci baskıya girmek üzereyiz ve bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.

Gaziantepli Sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yelda Başaran, yeme bozuklukları danışmanlığı kimliğimle dünden bugüne yapmış olduğum azimli çalışmalarımı bir kitapla taçlandırdım. Tabi bu başarı hikayesinde beni yalnız bırakmayan özellikle kadın okuyucularıma teşekkür ederim .Kitabın bir bölümü kadınlara bir bölümü erkeklere özel önerilerden oluşuyor. Kadınları yaş aralıklarına göre çiçeklere benzetiyor onlara yaşlarına göre sağlıklı ve kaliteli yaşam yolculuklarında gerek fizyolojik gerekse psikolojik anlamda daha iyi hissetmeleri ve mutlu bir yaşam sürmeleri için rehberlik etmeye çalışıyorum .

Bu sebeple bugün buraya Kitap imzası için gelen hanımları ellerimle çiçeklerden yaptığım taçlarla karşılayıp onlara sürpriz yapmak istedim . Çiçeklerinde psikolojik anlamda bizlere sunduğu huzur ve mutluluğun burada ki hanım okuyucularımıza mutluluk şeklinde yansıması beni de mutlu etti.

Önümüzde ki günlerde imza günlerine devam edeceğini ve gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu dile getiren Yelda Başaran, " Her imza günümde kitabın değişik bölümlerini anlatacağım . Amacım kitabı alıp okuyamayanlara da seslenip onlarında hayatlarına dokunmak . Benim imza günlerini gerçekleştirmek te ki asıl amacım sadece kitap imzalamak değil. Kitap ile kurulan etkili iletişim sayesinde kalplere ve zihinlere atılan imzadır. ‘’Başarı tesadüf değildir ‘’.önemli olan samimiyet .Ben bugüne kadar gerek sunduğum televizyon programlarında gerekse yazdığım kitap da hep samimi duygularla yaklaştım .Bugünkü imza günüde bu samimiyetin okuyucuya geçmiş olduğunu görmek beni çok mutlu etti" dedi.