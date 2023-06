Yaz hitleri belli oldu

Spotify geleneksel olarak her yazın başında yayınladığı ve yazın favorileri olmaya aday şarkıların olduğu Yaz Hitleri listesini paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Yaz sıcakları kendini göstermeye nihayet başlamışken Spotify yılın büyük heyecanla beklenen ayları boyunca dinleyicilere bolca eşlik edecek şarkıları açıkladı. Hem Türkiye’de hem de dünyada yazın favorisi olmaya aday şarkılardan oluşan Yaz Hitleri listesiyle müzikseverler, rap, pop, rock, elektro pop ve hatta country esintileri arasında gezintiye çıkıyor. Öte yandan Spotify, bu yaz bir yeniliği daha duyurdu ve kullanıcıları Summer Heat Map ile tanıştırdı. İnteraktif ve gerçek zamanlı olan Summer Heat Map, kullanıcıların 100’den fazla ülkede en çok dinlenen yaz şarkılarına anlık olarak ulaşmasını sağlıyor.

Spotify’ın açıkladığı ve yaz mevsimi boyunca Türkiye’deki kullanıcıların kulaklarının pasını silmeye hazır olan “Yaz Hitleri” listesinde ARABA’yla Sefo, Çağır’la Emir Can İğrek, Haydi Gel Benimle Ol’la Güneş, Eyvah’la Zeynep Bastık, Sen Dönene Kadar’la Murda ve Hadise gibi sanatçılar ve çok daha fazlası yer alıyor. Öte yandan her ikisi de bugün itibarıyla çıkış yapan Murat Boz’un yeni single’ı Derin Mevzular ve Gazapizm’in en yeni parçası Yine Edemedik Dans da Yaz Hitleri listesinde yer alıyor. Global sahnenin popüler isimlerinin de yer aldığı Türkiye’nin “yaz hitleri” arasında Barbie soundtrack’inden Dance the Night’la Dua Lipa ve Flowers ile Miley Cyrus da bulunuyor.

2023 yazı için dünyanın muhtemel “favorileri” Spotify’ın duyurduğu ve yaz aylarında tüm dünyada müzikseverlerin favorisi olmaya aday 2023 Songs of Summer hitleri arasında ise Calm Down ile Rema ve Selena Gomez, Cruel Summer ile Taylor Swift, WHERE SHE GOES ile Bad Bunny gibi isimler yer alıyor.