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Yayladan Denize Yaz Şenlikleri sürüyor
MAGAZİN 20.08.2022, 19:15
Adana Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği ‘Yayladan Denize Yaz Şenliği’ etkinlikleri ile tatilcilere hafta sonları keyifli anlar yaşatıyor.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nca Pozantı ilçesi Tekir ve Kamışlı yaylalarında gerçekleştirilen etkinliklerde vatandaşlar halk müziği eşliğinde oyunlar oynayıp eğlendi. Vatandaşların yoğun katılım sağladığı etkinlikte Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı halk müziği ekibince konser düzenlenirken, bando ekibi de cadde ve sokaklarda konser vererek alana geldi.
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