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Yavuz Bingöl ile Şanlıurfa’da türkü dolu gece
Yavuz Bingöl, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa'da konser verdi
MAGAZİN 31.05.2024, 16:51
Yavuz Bingöl, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında Şanlıurfa'da konser verdi.ŞANLIURFA (İGFA) - Türk halk müziğinin usta sanatçısı Yavuz Bingöl, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında, Arkeoloji Müzesi Meydanı’nda kurulan sahnede konser verdi. Bingöl, seslendirdiği türküler ve Şanlıurfa’ya özel hazırladığı repertuvarı ile dinleyenlerine keyifli bir konser deneyimi yaşattı.
Yavuz Bingöl Arkeoloji Müzesi Meydanı’nda kurulan sahnede Şanlıurfalılarla buluştu. “Urfa’nın Etrafı” türküsünü on binlerce Şanlıurfalıyla beraber söyleyen Bingöl, muhteşem bir konsere imza attı.
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