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Yavru Vatan'da Erçetin coşkusu
MAGAZİN 11.02.2024, 14:30
Hafta sonunda Girne Elexus Hotel’de konser veren Candan Erçetin sahnede şarkılarının yanı sıra şıklığı ile de göz doldurdu.KIBRIS (İGFA) - En sevilen şarkılarını seslendiren Candan Erçetin sahnedeki performansını giydiği şık kıyafetlerle sevenlerine müzik dolu bir gece yaşattı.
Sanatçı dinlemeye gelen konuklar arasında Merve Özbey ve eşi Kerem Koçak ile Erçetin in şarkılarına eşlik ettiler.
Merve Özbey, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sahnede olacağı için öncesinde eşi ile Candan Erçetin’i dinlemeye gelmek için Kıbrıs Girne ye geldiklerini söylediler.
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