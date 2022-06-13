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Yaşar'dan Hatay EXPO'da muhteşem sahne
MAGAZİN 13.06.2022, 09:47
Güçlü sesi ve sahne performansı ile geniş hayran kitlesine sahip Yaşar, Hatay EXPO'da yağmurlu havaya aldırış etmeyen binlerce hayranına muhteşem bir konser verdi.HATAY (İGFA)- Türk pop müziğinin en sevilen seslerinden birisi olan Yaşar, EXPO amfitiyatroda sahne aldı.
Güçlü sesi ve sahne performansı ile geniş hayran kitlesine sahip şarkıcı, geçmişten günümüze unutulmaz şarkılarını seslendirirken konser alanını dolduran hayranlarına muhteşem bir gece yaşattı.
Yağmurlu havaya aldırış etmeyen binlerce Hataylı, Yaşar’ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.
Sahnesini alkışlar eşliğinde noktalayan sanatçıya Hatay Büyükşehir Başkan Vekili Adnan Özkaya çiçek hediye etti.
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