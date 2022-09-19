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Yasak Elma'nın güzeli Miss Turkey'de

MAGAZİN 19.09.2022, 09:15
Yasak Elma'nın güzeli Miss Turkey'de

41 yıldır sektöre yeni yıldızlar kazandıran Miss Turkey, 20 Eylül'deki büyük finalinde Türkiye'nin en güzel kızlarını seçecek.İSTANBUL (İGFA) - Bu yılki 20 finalist arasında eski Türkiye güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Erberk'in yanı sıra "Baht Oyunu" ve "Yasak Elma" dizilerinde de rol alan Mira Atagül de var.

Yarışmada 10 numarayla yarışacak olan Mira Atagül, oyunculuğun yanı sıra sosyal medyadaki dans paylaşımlarıyla da dikkat çekmeyi başardı.

Mira Atagül, daha önce oyunculuk macerasına başlayıp Miss Turkey yarışmasına katılan Serenay Sarıkaya'nın izinden gidiyor.

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