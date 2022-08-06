Yaprak Dubai'de klip çekti!

Genç şarkıcı Yaprak'ın yeni klibi çok yakında müzikseverlerle buluşacakİSTANBUL (İGFA) - Son dönemlerin yükselen yıldızlarından güzel şarkıcı Yaprak’ın söz ve müziği kendisine ait, düzenlemesi, mix ve masteringi ise remixleri milyonlarca dinlenmeyi aşan İngiltirede'den Kougan Ray tarafından yapılmış olan,Video çekimleri Egemen Özdamar tarafından yapılan, Video editleri Yaprak tarafından yapılan muhteşem çalışmanın ses kaydı ise Emrah Demiralp tarafından alınan, deep house tarzındaki “Tutsak” isimli yeni teklisi, 5 Ağustos'ta müzikseverlerle buluştu.

Geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı açıklamada " Dubai'de çok güzel bir klip çektik.Şarkım için çekildiğim resimlerin hepsi birbirinden güzel emeği geçen herkese teşekkür ederim.Şarkım sevenlerim sayesinde hak ettiği konuma ulaşacak" diyerek açıklamasını bitirdi . Yine aynı tarihte yayına giren şarkının müzik videosu Dubai’nin tüm güzelliklerini ortaya seriyor.