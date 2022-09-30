'Yanlış Anlama 2'ye Nişantaşı galası

İstanbul'da Nişantaşı City’s AVM’de Cinewam’da gerçekleşen "Yanlış Anlama 2" adlı filmin galasına bir çok ünlü isim katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Azeri Türkçesi ile Türkiye Türkçesi arasında ki yanlış anlamaları konu alan, başrollerini Cemal Hünal ve Gülşen Hüseynli’nin paylaştığı oyuncu kadrosunda ise Yılmaz Gruda, M. Fatih Özkan, İslam Mehreliyev, Ercan Resulov gibi Azerbaycan’nın da en ünlü isimlerinin paylaştığı ve bugün vizyona girecek olan filmin galası gerçekleşti.

Nişantaşı City’s AVM’de Cinewam’da gerçekleşen galaya bir çok ünlü isim katıldı.

İlker Ayrık, Okan Karacan ve eşi Zeynep Karacan, Esra Tokelli, Cem Cücenoğlu, Deniz Işın gibi ünlü isimlerin katıldığı galada seyircilere Azerice meyve suyu anlamına gelen ve filmde konusu geçen “sok” içeceklerinin dağıtılması oldukça eğlenceli anlar oluşturdu.

Filmde yemek yapma yetisini kaybettiğini düşünen bir şefi canlandıran Cemal Hünal’ın Türkiye’de başlayan hazin hikayesi Azerbaycan’da yaşadığı yanlış anlaşılmalarla harika bir komediye dönüyor.