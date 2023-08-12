Yakın zamanda On my block şarkısı ile tanıdığımız Virüs & Cyruss Griss ekibi ile yükselişini sürdürmeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Rap camiasında kalıcı olmayı hedefleyen Virüs & Cyruss “neden” isimli şarkılarıyla çıkış yakalamayı ve sesini geniş kitlelere duyurmayı umut ediyor.

Hâlihazırda birçok projesi bulunan Virüs & Cyruss yenilerini eklemeye devam ederken, Griss prodüktörlüğü ile ortaya çıkan bu işin arka planında da birçok kişinin desteği bulunuyor.

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