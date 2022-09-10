Venedik'i Türk yıldızlar ışıldattı

Altı yıldır üst üste Venedik Film Festivali’nin Resmi Araç Sponsoru olarak Lexus, bu yıl festivale ilk kez Türk yıldızlarla birlikte katıldı.İSTANBUL (İGFA) - Lexus, bir kez daha yıldızları ve ünlü isimleri Venedik Lido’daki etkinlik alanına götürdü. Bu yıl Lexus ile birlikte kırmızı halıda poz veren ünlü isimler arasında Türk oyuncular Gökçe Bahadır, Burcu Özberk ve Salih Bademci de vardı. Markanın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Ali Haydar Bozkurt ve Lexus Operasyonlar Direktörü Murat Ertuğrul da ünlü isimlere seyahatlerinde eşlik etti.

Gökçe Bahadır, Burcu Özberk ve Salih Bademci, festivale Lexus markasının yeni modelleriyle katılım gösterdiler. Festivalde yapımcı Bill Pohlad’a ait “Dreamin’ Wild” filminin gösterimine katıldılar. Sonrasında ise ünlü isimler Venedik’te şehir turu yaptılar ve gondol ile de şehrin ikonik yerlerini dolaştılar.

Dünya sinemasının önde gelen isimlerini, ünlülerini ve VIP’lerini ağırlayan Lexus, Türk yıldızların yanı sıra aynı zamanda Julianne Moore, Regé-Jean Page, Rocio Morales, Catherine Deneuve ve Tessa Thompson gibi isimlerin transferini gerçekleştirdi. Lexus’un Venedik Film Festivali’nde kullandığı araçlar UX, NX ve RX SUV modellerinin yanı sıra ES Sedan ve LC 500 Convertible spor modelleri oldu. Premium marka, toplam 40 araçlık bir filo ile Venedik Film Festivali’nde yer aldı.