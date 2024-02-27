Van’da âşıklar şenliği düzenlendi

Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Âşıklar Şenliği’ yoğun ilgi gördü.VAN (İGFA) - Âşıklık geleneğini devam ettirmek amacıyla düzenlenen ‘Âşıklar Şenliği’ Vanlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı’nın katılımıyla gerçekleştirilen programda âşıklar birbirinden güzel türkü ve ezgiler seslendirdi.

Van Devlet Tiyatrosu’nda düzenlenen şenlikte, Âşık Bayram Denizoğlu, Âşık Selahattin Dündar, Âşık Temel Turabi, Ozan Âşık Ahmet Poyrazoğlu, Âşık Mehmet Çağlari, Âşık Kazım Gülle, Âşık Muhlis Denizer ve Âşık Rahim Sağlam birbirinden güzel türküler söyledi.

Ustalıklarını ön plana çıkarmak için atışan âşıklar, birbirinden güzel diyaloglarla katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Konser sonrası âşıklara çiçek verip teşekkür eden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, “Âşıkları ilimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. Âşıklarımız milletimizin ruhunu, kimliğini, temsil edeler. Onlar sadece insanların, toplulukların değil milletlerin, devletlerin, acılarını kederlerini, mutluluklarını, kahramanlıklarını kalpten, yürekten terennüm eden sanatçılardır. Siz âşıklar, adalet, iyilik, güzellik merhamet gibi duyguların yaygınlaşması için Allah’a edilen bir duayı terennüm ediyorsunuz” dedi.

Program âşıklara çiçek takdimi ve çekilen fotoğraflarla sona erdi.