Van'da ünlü oyuncuyu izlemek için akın ettiler

Vanlılar bir salonda düzenlenen “Şifa niyetine” adlı tiyatro oyununu oynayan ünlü oyuncu Altan Erkekli ve Veysel Diker’i izlemek için akın etti.VAN GAZETESİ

VAN (İGFA) - Van’da bulunan bir otelin konferans salonunda Atlantik Fuarcılık tarafından düzenlenen ‘Şifa Niyetine’ adlı sanat gösterisinde ünlü oyuncu Altan Erkekli ve Veysel Diker, açıklamada bulundu.

Van iline geldiklerini duyan yerel halk, otel salonuna akın ederek, tiyatro sahnesini izledi. Van iline 20 yıl önce Vizontele filmi çekimlerine gelen ünlü oyuncu Altan Erkekli, 700 kişilik dolan salonu görünce duygulandı.

Medya sponsoru olan Tubittum medyaya açıklamada bulunan ünlü oyuncular, Van ili hakkında açıklamada bulunuldu.

20 YIL ARADAN SONRA VAN İLİNE İLK GELDİLER

Van’ı değerlendiren Ünlü tiyatro oyuncusu Altan Erkekli açıklamasında;”Van'a 2000 yılında Vizontele filmiyle gelmiştim. Daha sonra 2002 yılında geldim. Vizontele Tuğba'yla. Ondan sonra ‘İnadına yaşamak, İnadına İnsan’ adlı oyunlarla Ankara Sanat Yardımcısı çatısı altındaydık o zaman. Tekrar Beşiktaş Kültür Merkezi'nin organizasyonuyla yine ‘İnadına yaşamak, inadına insanla’ geldim.”

VAN HALKI: CANA YAKINDIR, MİSAFİRPERVERDİR, DOSTTUR

“Tabii her geçen gün şehirlerimizde gelişiyor. Güzelleşiyor… Derken, çirkinleştiriyoruz. Maalesef, onu söyleyeyim. Bir de deprem geçiren bir ilimiz. Onun için daha düzenli yapılaşma daha kaygıları yaşamaya dair olan yapılaşma geniş değil de daha ufak ovaları ekilecek yerleri, meraları bitirmeden yapılaşmayla şehri güzelleştirebiliriz. Çünkü bu şehrin insanları çok güzeldir. Cana yakındır, misafirperverdir. Dosttur, yüce gönüllüdür. Onun için bu şehrin insanlarına naçizane Bir ağabey gibi değerleri koruyalım. Van Denizimizi daha da fazla yaşatalım.”

İRAN’DAN GELEN TURİSTLER, VAN’IN KIYMETİNİ BİLİYORLAR

“İran'dan gelen turistler, Marmaris gibi, Antalya gibi bunun kıymetini biliyorlar ama biz de kıymetini bilelim. Bir yeri ne kadar çok seversen, orası senin en çok sevdiğin yerdir. Bir yeri çok sevmezsen orası senin sevdiğin yer değildir. Filmde söylüyorum. Eğer bir yeri çok seviyorsan, burası dünyanın en güzel yeridir diyordum. Evet, burası da dünyanın en güzel yerlerinden bir tanesi… Tarihiyle, altyapısıyla, kültürüyle, insanların sıcakkanlılığıyla her şeyiyle... Onun için şehrimizi koruyalım, örnek olalım. Sevgiyle beraber omuz omuza olalım.”

HERKES BİZİ ÖZENSİN, BİZİM GÜCÜMÜZÜ ÖZENSİN

“Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi herkes bizi özensin, bizim gücümüze özensin. “İstikbal göklerdedir demiş ya istikbalde gençlerimizdir” Mustafa Kemal Atatürk. Onun için bu ülkeyi hep beraber güzel yarınlara çıkaralım.”dedi.

LÜTFEN! ONLARI DESTEKLEYELİM

“Atlantik Fuarcılık yönetim kurulu başkanı Kadir Yaşar ve ekibinin yaptığı organizasyonlar, bir hayata anlam katan organizasyonlar, bir şehre değer katan organizasyonlar… Lütfen! Onları destekleyelim, sanatla ne kadar iç içe olursak, o kadar hayatını daha güzel özümseyebiliriz. Yarınlara daha güvenli bakabiliriz. Kendimizle daha barışık olabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlıklı, mutlu yarınlar diliyoruz.”diyerek konuşmalarını noktaladı.

VEYSEL DİKER,“PAYDAR OLUN! MUTLU OLUN”

Ünlü Tiyatro sanatçısı Veysel Diker,”Van’a ilk kez geldim. Çocukluğumdan kalma Van gönül canavarı diye bir imgesi vardı. Van iline geldim ve Van Denizi varmış. Bayağı kocaman ve çok güzel bir yer. Muhteşem bir yer. Paydar olun, mutlu olun. Altan ağabeyimin dileklerine tamamıyla katılıyorum. Yapılaşmayla ilgili işte deprem riskinin daha kaliteli hayat yaşamanızı hepimizin Türkiye olarak da diliyorum. “dedi.

YAŞAR: “VAN’DA TİYATROYA 654 KİŞİ KATILIM SAĞLADI”

Atlantik Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yaşar,”Tubittum medyanın kıymetli takipçileri hepinize merhabalar Atlantik Fuarcılık olarak dün akşam gerçekleştirdiğimiz “Şifa Niyetine” adlı oyunumuz için tekrardan kamera karşısına çıkıyorum. Daha önce de belirtmiş olduğum gibi ilimize ve bölgemize katma değer sağlayan ve yapılmayan etkinlikleri yapıyoruz. İlimizde ulusal tiyatro sanatçılarının katılımıyla gerçekleşen oyunların sayısı ne yazık ki az. Dün akşam oynanan oyunumuza göstermiş olduğunuz teveccüh için teşekkür ederim. 1 ay boyunca tanıtım çalışmalarının meyvesini dün 700 kişi mevcudu olan salonda 654 kişinin katılımıyla meyvesini topladık. Yani neredeyse kapalı gişe oyunumuzu oynadık desek yeridir.

Tanıtım süreci boyunca medya sponsorumuz olarak tanıtımıza ciddi katkı sağlayan TUBİTTUM MEDYA ailesine sizlerin huzurunda tekrar teşekkür ederiz. Diğer sponsorlarımızdan Etçi Sinan Usta, Anatolia Fuar, My Deluxe Otel ve Van Akdamar Turizm firmalarına ilimizde gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal faaliyetlere verdikleri destek ve sponsorlukları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu süreçten sonra yine ilimize yakışan ulusal çapta organizasyonları gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın.”diyerek konuşmalarını noktaladı.

Atlantik Fuarcılık yönetim kurulu başkanı Kadir Yaşar, tiyatro etkinliği sonunda sahneye çıkarak, izleyicilere ve sponsorlara teşekkür etti.