Vadide 'Diva Bebe' rüzgârı

Türkiye’nin sahnesi Turkcell Vadi’de iki gün üstüste Melike Şahin rüzgarı esti.İSTANBUL (İGFA) - Hayranlarının Diva bebe’si Melike Şahin Turkcell Vadi’de unutulmaz bir 2 gün yaşattı.

Şarkıları müzik listelerinde 1. Sıraya oturan sanatçı, en sevilen parçalarını hayranları ile seslendirerek Vadi’de dev bir açık hava senfonisi yarattı.

Biletleri günler öncesinde tükenen sanatçıyı 2 günde yaklaşık 10 bin kişi izledi.