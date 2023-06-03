Vadi'nin Simge'si

Bütün yazı konser vererek geçirecek olan Simge sezonun ilk açık hava konserini dün Türkiye’nin sahnesi Turkcell Vadi’de verdi.İSTANBUL (İGFA) - Beşiktaş aşkıyla bilinen Simge önceki akşam Turkcell Vadi’de Atlantis Yapım organizasyonu ile verdiği konserde sürpriz bir açıklama yaptı. ‘Aşkın Olayım’ şarkısı Galatasaraylı futbolcu Icardi ile özdeşleşen Simge, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına katılması için aldığı daveti kabul ettiğini söyledi

Biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükenen konserde, enerjisi ve büyüleyici performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Simge, son döneme damga vuran, en sevilen şarkılarını binlerce hayranı ile birlikte seslendirdi.