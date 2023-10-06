Vadi'de unutulmaz bir rock gecesi

Haluk Levent, Turkcell Vadi’de mükemmel bir rock konseriyle müzikseverleri büyüledi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin önde gelen rock müzik sanatçılarından Haluk Levent, unutulmaz bir rock konseriyle İstanbul’un müzikseverlerini coşturdu.

Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen bu büyülü gece, Türk rock müziğinin efsane isimlerinden biri olan Haluk Levent’in enerjisi, sahne performansı ve güçlü sözleriyle izleyicileri büyüledi.

Haluk Levent’in eşsiz rock şarkıları, binlerce izleyiciyi derinden etkiledi.

Sahnedeki enerjisiyle dinleyicilere unutulmaz bir rock deneyimi sunan sanatçı, Türk rock müziğinin en güzel örneklerini canlı performansıyla seslendirdi.

Seyirciler, Levent’in sahnedeki karizmatik duruşu ve müthiş performansıyla büyülenirken, gece boyunca unutulmaz anlar yaşadı.