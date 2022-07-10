Usta Çı-Rock’ın son adresi Değirmendere oldu

Yoğun ilgi gören Usta Çı-Rock grubu konserlerinin durağı Değirmendere sahili oldu. Usta Çı-Rock grubu şarkılarını Değirmendereliler için seslendirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her yaz olduğu gibi bu yaz da sanatsal ve kültürel etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Usta Çı-Rock grubunun yoğun katılımlı konseri Değirmenderelilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Ustalar ve çıraklardan oluşan Anadolu Rock müziğinin en sevilen şarkılarının seslendirildiği konserlerde hem 60 yıl öncesinin şarkıları yeni nesillere aktarılıyor hem de büyükler geçmiş günleri anımsıyor. Her şarkının hikayesinin de anlatıldığı konserlerde aynı zamanda günümüz şarkılarına da yer veriliyor.

ÇOK YAKINDA KANDIRA’DA

Usta Çı-Rock grubunda orkestra şefliğini Yetgin Kunter’in yaptığı, klavye-gitarda Koray Kaptanoğlu, elektro gitarda Özay Kaptanoğlu, akustik gitarda Özdemir Çimenot, klavyede Mertcan Doğu, bas gitarda Gülşen Abdullahoğlu, flütte Ferhan Şeker, bateride Yaşar Baytumur, vurmalı çalgılarda Nurgül Gezer, solist-vokalde Kıvanç Canalkın, Tahsin Keskin ve Deniz Mafizer’in yer aldığı müzik grubu 16 Temmuz’da ise Kandıralılara unutulmaz bir konser akşamı yaşatacak.